Swiatek atropela Collins e vai às oitavas em Cincinnati

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, não tomou conhecimento da americana Danielle Collins a quem venceu com um retumbante 6-1 e 6-0 nesta quarta-feira (16) e avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati, último torneio de preparação para o US Open, que começa no final do mês.

Swiatek, quatro vezes campeã de Grand Slams, incluindo o último Aberto dos Estados Unidos, aguarda agora a vencedora da partida entre a chinesa Qinwen Zheng e a veterana americana Venus Williams.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave, teve mais trabalho para eliminar a italiana Martina Trevisan de virada, por 6-7 (2/7), 6-2 e 6-3 e vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do jogo entre a belga Elise Mertens e a tcheca Marie Bouzkova.