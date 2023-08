Serviço de segurança russo diz ter 'eliminado' 4 sabotadores ucranianos

O serviço de segurança russo (FSB) afirmou, nesta quarta-feira (16), que quatro sabotadores ucranianos que tentavam entrar na região fronteiriça de Briansk pelo norte da Ucrânia foram "eliminados", informaram agências de notícias russas.

As forças do FSB e do Ministério da Defesa russo "impediram uma tentativa de um grupo de Inteligência e sabotagem ucraniano de entrar em território russo", disseram os serviços de segurança em um comunicado citado pelas agências.

"Quatro sabotadores foram eliminados", disse ele, sem especificar uma data.