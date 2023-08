Rússia atinge depósito de grãos da Ucrânia após romper acordo, dizem autoridades locais

A Rússia voltou a atacar infraestrutura do setor de grãos na região de Odessa, sul da Ucrânia, afirmaram autoridades locais nesta quarta-feira, 16. Moscou usou drones em ataques à noite a instalações de estoque e a portos ao longo do rio Danúbio, que Kiev tem cada vez mais usado para transporte de grãos à Europa, após os russos romperem um acordo de exportações pelo Mar Negro.

A economia ucraniana, penalizada pela guerra, é muito dependente do setor agrícola. Suas exportações nesse segmento, que ocorriam para a Rússia inclusive, são apontadas como cruciais para a oferta global de trigo, óleo de girassol, cevada e outros alimentos importantes, sobretudo para várias nações em desenvolvimento. Há um mês, porém, o Kremlin recuou de um acordo feito no último verão local para permitir à Ucrânia exportar com segurança grãos pelo Mar Negro. Em outras vias, pelo Danúbio ou por ferrovias, o custo de transporte é bem maior. Fonte: Associated Press.