Problemas judiciais de Trump são prelúdio de uma campanha eleitoral explosiva

A campanha para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos promete ser explosiva. Donald Trump, franco favorito para as primárias republicanas, terá de fazer malabarismos entre os comícios e as convocações judiciais por causa das quatro acusações que pesam sobre ele. O ex-presidente de 77 anos é atualmente o republicano mais bem posicionado para ser eleito pelo partido na busca por um segundo mandato na Casa Branca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Trump avalia que a enxurrada de acusações federais e estaduais apresentadas contra ele durante os últimos meses são um complô do presidente democrata Joe Biden, seu provável rival em 2024, para dificultar sua candidatura.

"Como pode meu opositor político corrupto Joe Biden me levar a julgamento durante uma campanha eleitoral que estou ganhando por muito?", perguntou-se o magnata do ramo imobiliário em um comício em New Hampshire (norte). Trump reclamou de se ver obrigado a "gastar tempo e dinheiro fora da campanha eleitoral para lutar contra acusações falsas". Consciente de que não tem escolha a não ser lidar com os seus problemas jurídicos, ele tenta tirar proveito da situação, pedindo doações e vangloriando-se de que sua popularidade aumenta. "Toda vez que apresentam uma acusação, subimos muito nas pesquisas", disse. E isso é fato, pelo menos entre as bases republicanas de onde vêm seus apoiadores. Jordan Tama, professor associado da American University, avalia, no entanto, que os próximos julgamentos criminais que ele enfrenta "seguramente vão complicar a campanha de Trump".

"É possível que deva abandonar a campanha eleitoral algumas vezes para participar dos julgamentos", prevê Tama. E desviar parte dos fundos para honorários advocatícios. "Mas não está realmente claro que o fato de que tenha que participar desses julgamentos vá alterar o perfil das eleições de um ponto de vista político geral", explicou. A posição dos principais candidatos se manteve praticamente inalterada, acrescentou.

O promotor especial Jack Smith acusa Trump de ter conspirado para alterar o resultado das eleições de 2020 que perdeu para Biden, e também de ter conservado documentos confidenciais do governo, após deixar o cargo, e de dificultar o trabalho dos investigadores que tentavam recuperá-los. Smith pediu à juíza que presidirá o caso de conspiração que fixe o começo do julgamento para janeiro de 2024, somente alguns dias antes do início do processo para as primárias republicanas em Iowa (meio-oeste) e New Hampshire. Nessas primárias, os governos locais e estaduais se reúnem para eleger os delegados que enviarão à convenção nacional, que costuma ser celebrada no verão (norte), onde votarão em seu candidato.