Plano climático de Biden cria 43 projetos em comunidades latinas nos EUA

Pérez atribui isso principalmente ao fato de que grande parte do crescimento está ocorrendo em estados com uma população latina significativa, como Arizona, Nevada, Califórnia e Texas.

"As empresas anunciaram mais de US$ 200 bilhões (R$ 995 bilhões) em novos investimentos, e os projetos de energia limpa criaram mais de 170.600 empregos", afirma.

Isso significa "mais comida na mesa ou mais atividades após a escola para manter as crianças no caminho certo", observa, uma vez que 40% dos lares com dificuldades para pagar as contas de energia são latinos.

O voto latino foi "decisivo" para a vitória de Biden nas eleições de 2020 contra seu antecessor republicano, Donald Trump.

A maioria dos latinos votou em Biden, mas houve um aumento no apoio a Trump, o que mais uma vez demonstrou que esse segmento do eleitorado não é um monólito.