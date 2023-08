Piloto da Latam morre após sofrer emergência em pleno voo

Um voo da companhia aérea chileno-brasileira Latam que saiu de Miami rumo a Santiago precisou desviar sua rota pelo Panamá depois que um dos pilotos sofreu uma emergência médica e morreu após a aterrissagem, informou a empresa.

O incidente ocorreu no voo LA505, que na terça-feira precisou pousar no aeroporto internacional de Tocumen, no Panamá.

"Durante o voo foram realizados todos os protocolos de segurança necessários para salvar a vida do piloto afetado, no entanto, após a aterrissagem, e depois de receber atendimento em terra, infelizmente o piloto faleceu", disse a Latam em um comunicado.