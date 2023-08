UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia desafia Rússia com um cargueiro no Mar Negro

As equipes de emergência prosseguiam nesta quarta-feira (16) com as missões de busca por vítimas entre os escombros dos incêndios devastadores no Havaí, que provocaram 106 mortes até o momento.

KIEV:

Ucrânia desafia Rússia com navio de carga no Mar Negro

A Ucrânia anunciou, nesta quarta-feira (16), que um primeiro navio de carga comercial deixou o porto de Odessa por um novo corredor marítimo, desafiando a Rússia, que ameaçou afundar estes navios depois de abandonar o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos.

SÃO PAULO:

Moda 'plus size' avança no Brasil, desafiando preconceitos

A empresária Amanda Momente posa com confiança diante da câmera, vestindo um macacão preto justo da marca de roupas 'plus size', que ela criou motivada pela falta de opções no mercado, e hoje faz parte de um negócio em crescimento no Brasil.

BEIRUTE:

Da Síria para Europa passando pela Líbia, a perigosa viagem dos imigrantes

Para os sírios desesperados para deixar seu país devastado pela guerra, uma simples mensagem de WhatsApp dizendo "Quero ir para a Europa" é suficiente para viajar até a Líbia e, de lá, empreender uma perigosa travessia do Mediterrâneo que pode custar sua vida.

MANAMA:

EUA demonstra força no Golfo ante ameaça do Irã a navios petroleiros

As ricas monarquias do Golfo temiam uma retirada dos Estados Unidos da região, mas Washington está aumentando sua presença militar ante o Irã, acusado de ameaçar o tráfego marítimo ao apreender navios petroleiros em uma área estratégica.

SEUL:

Coreia do Norte afirma que soldado dos EUA desertou para fugir de 'discriminação racial'

O soldado americano Travis King fugiu para a Coreia do Norte para fugir dos maus-tratos e da discriminação racial dentro do Exército dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira (16) a imprensa estatal de Pyongyang, na primeira confirmação oficial sobre a presença do militar no país.

NIAMEY:

Níger: 17 soldados mortos em emboscada antes de reunião de comandantes militares da África Ocidental

Ao menos 17 soldados do Níger morreram em uma emboscada executada por um grupo jihadista, antes de uma reunião dos comandantes militares dos países de África Ocidental na quinta-feira (17) sobre uma possível intervenção armada para restituir o mandato do presidente Mohamed Bazoum, derrubado por um golpe de Estado.

XANGAI:

Jogos de raspadinha, 'esperança' para jovens chineses desempregados

Preocupados com o aumento do desemprego e a pressão no mercado de trabalho, os jovens na China enfrentam dificuldades para ganhar a vida. Para escapar desta tensão, muitos recorrem aos jogos de raspadinha, com a esperança de ficarem ricos da noite para o dia.

SÃO PAULO:

MADURAI:

Jasmim da Índia, o discreto ingrediente da perfumaria mundial

O ar é impregnado com aromas embriagantes quando hábeis coletoras no sul da Índia arrancam os botões de jasmim branco, ainda frescos, que logo serão processados para extrair sua exótica essência utilizada em perfumes de todo o mundo.

SYDNEY:

Inglaterra vence Austrália (3-1) e disputará final da Copa feminina contra Espanha

A Inglaterra venceu a Austrália por 3 a 1 nesta quarta-feira (16) e chegou pela primeira vez à final da Copa do Mundo feminina, em que enfrentará a Espanha no próximo domingo.

RIO DE JANEIRO:

Multidão de vascaínos recebe Payet com festa no aeroporto internacional do Rio

"O Payet chegou! Hoje é feriado!". Assim como milhares de outros torcedores do Vasco da Gama, Leticia Silva, de 19 anos, chegou na madrugada desta quarta-feira (16) para receber como herói o meio-campista francês no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, ao som de muita batucada.

