Naufrágio em Cabo Verde deixa mais de 60 migrantes desaparecidos (OIM)

Mais de 60 migrantes desapareceram após o naufrágio da canoa na qual zarparam da costa do Senegal, em julho, e que foi encontrada na segunda-feira no litoral do arquipélago de Cabo Verde, informou a a Organização Internacional para Migração (OIM) nesta quarta (16).

De acordo com a porta-voz da OIM, Sada Msehli, 63 tripulantes da embarcação teriam morrido, e 38, sobrevivido, incluindo quatro menores com idades entre 12 e 16 anos.