Multidão indignada por caso de blasfêmia queima igrejas no Paquistão

Centenas de homens muçulmanos queimaram igrejas e profanaram um cemitério nesta quarta-feira (16) no leste do Paquistão, indignados com as acusações de que uma família cristã cometeu atos de blasfêmia, informaram as autoridades.

Os distúrbios na cidade de Faisalabad começaram depois que um grupo de fanáticos acusou uma família cristã de profanar um Alcorão.

"Há um confronto entre a polícia e a multidão. A multidão não está recuando. A polícia e os comandos foram mobilizados para controlar a situação", disse à AFP Ahad Noor, funcionário do governo distrital.