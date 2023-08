Mudança climática contribui para inflação, afirma diretor de fundo soberano da Noruega

A mudança climática e as tendências do mercado exercem uma pressão persistente que torna "muito difícil" ancorar a inflação global, disse o diretor do fundo soberano da Noruega, Nicolai Tangen, nesta quarta-feira (16).

Os bancos centrais do mundo têm dificuldades para controlar a inflação, ainda que tenham aumentado as taxas de juros desde o fim da pandemia.

"Achamos que pode ser muito difícil ancorar a inflação global", disse Nicolai Tangen, diretor do fundo soberano administrado pelo banco central da Noruega.