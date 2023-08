Jogos de raspadinha, 'esperança' para jovens chineses desempregados

Preocupados com o aumento do desemprego e a pressão no mercado de trabalho, os jovens na China enfrentam dificuldades para ganhar a vida. Para escapar desta tensão, muitos recorrem aos jogos de raspadinha, com a esperança de ficarem ricos da noite para o dia.

Os cartões de raspadinha se tornaram tão populares que até influenciadores digitais aderiram à tendência.

Chen Ying, uma jovem de 26 anos, gastou 100 mil yuans (em torno de R$ 68 mil na cotação atual) neste jogo de azar para raspar as cartas ao vivo e entreter seus seguidores em seu perfil na rede social Douyin, a versão chinesa do TikTok.