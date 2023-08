Fabricante vietnamita de carros elétricos Vinfast quer conquistar os EUA

A fabricante anunciou que investirá US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões na cotação atual) em uma fábrica na Carolina do Norte, que espera produzir 150.000 carros por ano a partir de 2025.

A aposta da principal fabricante de automóveis do país do sudeste asiático baseia-se na construção de modelos mais baratos do que os da sua rival americana Tesla, graças a um sistema de aluguel mensal de baterias.

A fabricante de automóveis vietnamita VinFast teve uma estreia espetacular na terça-feira (15) no índice Nasdaq de Wall Street, graças a um modelo de carros elétricos com o qual busca se posicionar no mercado americano.

Em seu primeiro dia de negociação em Wall Street, na terça-feira, a VinFast registrou alta de 68,45%, a US$ 37 (R$ 184). Com esses ganhos, agrega um valor de mercado de US$ 85 bilhões (R$ 423 bilhões) e supera gigantes americanas como Ford e General Motors.

Para entrar na bolsa nos Estados Unidos, a VinFast associou-se por meio de uma SPAC (Companhias com Propósito Específico de Aquisição) a uma empresa do magnata dos cassinos de Hong Kong, Lawrence Ho.

Outras empresas americanas que entraram na bolsa nos EUA por meio de SPACs, como Nikola e Lucid, sofreram grandes quedas posteriormente.

As ações estão expostas a fortes variações, já que apenas uma pequena parte do capital total da empresa está no mercado. No caso da VinFast, 99% pertence ao seu presidente, o bilionário vietnamita Pham Nhat Vuong.

O magnata é o homem mais rico do Vietnã com seu conglomerado Vingroup, que começou com um negócio de massas instantâneas vendidas por Pham Nhat Vuong na extinta União Soviética. Em 2017, o empresário fundou a VinFast.

A VinFast lançou seus carros elétricos no Vietnã no ano passado e um serviço de táxi elétrico nas principais cidades em abril.