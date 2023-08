EUA discutem uso de rotas alternativas para exportação de grãos da Ucrânia

Os Estados Unidos estão conversando com a Turquia, a Ucrânia e os vizinhos da Ucrânia para aumentar o uso de rotas alternativas de exportação de grãos ucranianos, após a Rússia ter abandonado o acordo do corredor de grãos do Mar Negro.

O plano apoiado pelos EUA envolve aumentar a capacidade para que a Ucrânia exporte 4 milhões de toneladas de grãos por mês até outubro pelo rio Danúbio. Boa parte do grão seria transportada pelo Danúbio para portos próximos na Romênia, e, depois, enviada para outros destinos. Embora mais lenta e cara, a rota funcionaria como uma alternativa ao corredor marítimo do Mar Negro estabelecido no ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Rússia abandonou o acordo em julho, fazendo com que os embarques ucranianos em três portos na região de Odessa fossem interrompidos, e intensificou ataques no Mar Negro.