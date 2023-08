EUA demonstra força no Golfo ante ameaça do Irã a navios petroleiros

As ricas monarquias do Golfo temiam uma retirada dos Estados Unidos da região, mas Washington está aumentando sua presença militar ante o Irã, acusado de ameaçar o tráfego marítimo ao apreender navios petroleiros em uma área estratégica.

"Existe um risco maior para os marinheiros da região por causa das apreensões de navios realizadas pelo Irã no Estreito de Ormuz", disse à AFP Timothy Hawkins, porta-voz da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, atracada no Bahrein.

O Estreito de Ormuz, entre as costas do Irã e dos Emirados Árabes Unidos, é uma área estratégica para o comércio mundial por onde passa 20% de todo o petróleo mundial transportado por via marítima.