Elefantas acorrentadas no zoológico de Hanói causam indignação no Vietnã

O tratamento dado a duas velhas elefantas que vivem acorrentadas no zoológico de Hanói causa indignação no Vietnã, e as organizações de defesa dos animais pedem a liberdade dos animais.

Ambientalistas exigem que as duas aliás, Thai e Banang, sejam soltas em um parque natural. Cerca de 70 mil pessoas já assinaram uma petição nesse sentido.

Nas últimas semanas, a mídia estatal deu ampla cobertura à história das elefantas.