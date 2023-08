Deslizamento de terra em mina jade deixa 31 mortos em Mianmar

Ao menos 31 pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma mina de jade clandestina em Mianmar, anunciaram as equipes de emergência, que ainda procuram oito desaparecidos.

A tragédia aconteceu no domingo na cidade de Hpakant, na região de Kachin, norte do país, afetada no fim de semana por fortes chuvas e inundações.

As autoridades anunciaram na terça-feira que recuperaram 25 corpos. Um integrante das equipes de resgate que pediu anonimato afirmou que mais seis cadáveres foram encontrados nesta quarta-feira. A mesma fonte informou à AFP que oito desaparecidos ainda são procurados.