Comunicado do Business Wire :The Nature Conservancy

Enquanto a competição do ano passado quebrou recordes de participação mundial com mais de 100.000 inscrições de um total de 196 países e territórios, a versão de 2023 deste badalado evento deve ser a maior de todos os tempos. Pela primeira vez na história do concurso, o número de categorias de prêmios dobrou, de seis para impressionantes 12. A expansão dará aos fotógrafos a liberdade de definir melhor suas inscrições, além de oferecer mais oportunidades de vitória.

As 12 categorias deste ano são Oceanos, Pessoas e Natureza, Plantas e Fungos, Água Doce, Terras, Mamíferos, Clima, Imagens Aéreas, Insetos e Aracnídeos, Vida Subaquática, Aves e Répteis e Anfíbios. As inscrições serão avaliadas por um prestigiado grupo de jurados, incluindo o fotógrafo Javier Aznar, o fotojornalista e cineasta Morgan Heim e o fotógrafo de história natural Frans Lanting. Juntos, este grupo irá selecionar um vencedor de primeiro e segundo lugar para cada categoria, além de menções honrosas em todas as 12 categorias. O concurso irá conceder mais de US$ 25.000 em prêmios em dinheiro, incluindo um kit de câmera no valor de US$ 5.000 para o vencedor geral do grande prêmio.

Fotógrafos de todos os níveis de habilidade são incentivados a se inscrever. Todos os vencedores serão anunciados em outubro de 2023.

Acesse nature.org/photocontest para obter mais informações sobre as regras do concurso, especificações de fotos e como participar. Para ver todas as fotos vencedoras de 2022, acesse: https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/photo-contest/2022-winners/

