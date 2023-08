Comunicado do Business Wire :Prytania Media

A Fang & Claw está criando a próxima evolução dos esportes de combate de fantasia para o mercado de jogos competitivos em rápido crescimento. Com um investimento inicial de US$ 3 milhões da Transcend Fund, o estúdio está construído em torno de uma equipe veterana, incluindo:

Fundada em 2021 por Annie Delisi Strain e Jeff Strain, a Prytania Media é um portfólio independente e privado de estúdios de desenvolvimento AAA com curadoria concentrada na criação de novos jogos eletrônicos inovadores em escala mundial. Atualmente empregando mais de 150 equipes de desenvolvimento, negócios e suporte de jogos ao redor do mundo, a Prytania Media também recruta, treina e contrata ativamente pessoas de locais mal atendidos / esquecidos em nossa família de estúdios mediante nossos programas Mosaic Initiative e Prytania Media Scholars.

Fundada em 2021 como um estúdio da Prytania Media com investimento inicial de US$ 3 milhões da Transcend Fund e em parceria de desenvolvimento com uma grande editora, a Possibility Space vem capacitando uma comunidade mundial de criadores com uma nova e ambiciosa plataforma social de jogos de simulação.

Fundada em 2021 como um estúdio da Prytania Media e com suporte de investimentos iniciais no total de US$ 23 milhões da Transcend Fund e outros parceiros estratégicos, a Crop Circle Games está definindo a próxima geração de jogos eletrônicos 'sandbox' narrativos para uma comunidade internacional de jogadores.

