Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Não mais satisfeitas com provas de conceito, as empresas no Brasil estão ativamente buscando soluções práticas e acionáveis de Internet das Coisas (IoT) que agregam valor substancial, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. O relatório ISG Provider Lens? Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil revela que as empresas no país sul-americano estão cada vez mais recorrendo a fornecedores de serviços para ajudá-los a aproveitar ao máximo a IoT, maximizando seu valor e minimizando seus riscos potenciais. Não surpreendentemente, a demanda por serviços gerenciados está crescendo em conjunto com a expansão do mercado de IoT no Brasil, diz o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os serviços de consultoria de estratégia de IoT estão acompanhando a evolução tecnológica", disse Matteo Gallina, líder de soluções de engenharia digital, Américas, para ISG. "Os fornecedores têm ajudado as organizações a navegar no cenário complexo das tecnologias IoT e desenvolver estratégias para alavancar essas tecnologias de forma eficaz."

Os fornecedores de serviços intervieram para preencher a lacuna entre a teoria e a prática da IoT, auxiliando as empresas brasileiras por meio de consultoria estratégica, integração e implementação e serviços gerenciados, além de oferecer estratégias para gerenciamento de dados e IA na borda. Embora uma área de ataque expandida aumente os possíveis riscos de segurança, a IoT pode melhorar os processos, produtos e serviços de uma empresa, extraindo informações valiosas dos dados gerados pelos dispositivos conectados, diz o relatório do ISG. Usados em conjunto, a computação de borda IoT e os serviços de IA fornecem poder de processamento acelerado na borda, reduzindo a latência e melhorando o desempenho geral do sistema IoT. De acordo com o relatório do ISG, ao analisar dados na borda, os sistemas IoT podem gerar insights em tempo real e tomar decisões informadas sem depender de serviços baseados em nuvem. Essa combinação de recursos de edge computing e serviços baseados em nuvem, quando necessário, pode ajudar as organizações a otimizar o desempenho, a segurança e a eficiência de seus sistemas de IoT, diz o relatório do ISG. As empresas brasileiras estão buscando esses sistemas não apenas para reduzir custos operacionais, mas também para alcançar resultados consistentes com as metas de sustentabilidade, diz o ISG. "As empresas que buscam soluções ESG podem recorrer às tecnologias IoT para obter ajuda", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. "Elas podem usar a IoT para desenvolver estratégias que não apenas beneficiem seus resultados, mas também contribuam para um futuro mais sustentável e igualitário." O relatório também examina a Internet das Coisas Médicas (IoMT), uma tecnologia que permite monitorar, diagnosticar e tratar pacientes remotamente usando dispositivos como pulseiras inteligentes, sensores implantáveis, câmeras e drones. O relatório ISG Provider Lens? Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 28 fornecedores em quatro quadrantes: Strategic Consulting, Implementation and Integration, Managed Services and Data Management e AI on the Edge.

O relatório nomeia Accenture, Embratel, Siemens e Telefonica Tech como Líderes em todos os quatro quadrantes, enquanto a IBM é apontada como Líder em três quadrantes. Algar Telecom, Deloitte, Logicalis e TIM são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada, enquanto Kyndryl é apontada como Líder em um quadrante. Além disso, a Logicalis é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em dois quadrantes, enquanto a Capgemini e a EY são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada. O relatório ISG Provider Lens? Internet of Things - Services and Solutions 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage. Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.