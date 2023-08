Comunicado do Business Wire :Entersekt

"Estamos particularmente satisfeitos com nosso desempenho nos EUA, que está se aproximando do hipercrescimento. A região continua sendo um foco principal para o próximo ano e identificamos parceiros e talentos importantes que são bem conhecidos no setor para nos ajudar a acelerar a trajetória atual. O mercado tem se mostrado ansioso para adotar nossa tecnologia, que tem um histórico comprovado com instituições financeiras em todo o mundo", explicou Nolte.

"Nosso crescimento sólido em um clima de negócios global difícil é uma prova da inovação e experiência da Entersekt em lidar com ameaças de fraude emergentes", disse Schalk Nolte, CEO da Entersekt. "Nossa reputação de oferecer o mais alto nível de segurança para instituições financeiras em todos os canais digitais sem comprometer a experiência do usuário está chamando a atenção dos tomadores de decisão - muitos dos quais agora reconhecem a necessidade urgente de adotar métodos de autenticação mais robustos para substituir as abordagens tradicionais que estão se mostrando vulneráveis a tentativas de fraude cada vez mais sofisticadas".

Entersekt, líder global em soluções de autenticação de transações para prevenção de fraudes financeiras, anunciou hoje um elevado crescimento em receita e número de clientes, impulsionado pela expansão contínua nos EUA e parcerias estratégicas. Desde o investimento feito pela Accel-KKR no ano fiscal de 2022, a Entersekt viu seus negócios fora da África do Sul acelerarem rapidamente com um aumento de receita recorrente anual contratada em 191% e um crescimento de quase 220% em clientes baseados nos EUA apenas no ano fiscal de 2023.

Gestão sênior expandidaPara apoiar o crescimento significativo e a oportunidade no mercado nos EUA, a Entersekt contratou dez novos diretores, vice-presidente ou executivos do alto escalação nos EUA no ano fiscal de 2023. Sua equipe executiva e sede da empresa agora estão sediadas nos EUA e na África do Sul, mostrando a importância e o compromisso com a representação regional.

Novos canais estratégicos e parcerias tecnológicasA equipe da Entersekt continuou solidificando novas parcerias em todas as regiões, melhorando sua escala de entrada no mercado e criando novas oportunidades de mercado. Ao oferecer suporte à pré-integração, essas parcerias permitiram que os bancos implantassem de maneira rápida e fácil a tecnologia de autenticação de ponta da Entersekt. Mais recentemente, a tecnologia de autenticação biométrica da Entersekt foi integrada à Plataforma de Serviços Bancários Digitais da Q2, adicionando recursos de autenticação biométrica aos aplicativos de serviços bancários online e móveis no segundo trimestre.

Inovações em prevenção de fraudes líderes de mercadoA equipe da Entersekt continuou inovando bem à frente da curva da indústria, com três novas patentes concedidas no ano fiscal de 2023, somando-se às mais de 60 patentes de tecnologia existentes. Entre elas está a Context Aware? Authentication que é a primeira prevenção de fraude entre canais a considerar o canal de origem, o contexto da transação, a análise e a orquestração de sinais de risco ativos e silenciosos, os mecanismos de autenticação disponíveis, bem como a escolha do cliente para determinar a jornada de autenticação mais apropriada - tudo em tempo real.

"Como a fraude e o crime financeiro continuam ameaçando as instituições financeiras em todo o mundo, a oportunidade para as empresas de tecnologia inovadoras ajudarem a mitigar esses riscos é maior do que nunca", explicou Julie Conroy, Chefe de Insights de Riscos da Datos Insights. "O crescimento e a expansão constantes da Entersekt são um indicador-chave do apetite das instituições financeiras de todos os tamanhos em busca de soluções que possam reduzir a fraude e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência de usuário ideal".

-- Loos se junta à Entersekt com mais de 20 anos de experiência de liderança em empresas como Fifth Third Bank, Cardinal Commerce e Mastercard.

"Nossa visão para o futuro está centrada em nos tornarmos uma força líder no cenário digital, revolucionando a forma como as pessoas conduzem transações seguras em plataformas digitais. Com o apoio dos nossos investidores norte-americanos, parceiros-chave e uma abordagem centrada no cliente, estamos preparados para um sucesso excepcional no próximo ano e além", disse Nolte.

Sobre a Entersekt A Entersekt garante que as transações financeiras digitais sejam seguras e livres de atritos desnecessários. A empresa fornece uma plataforma única multicanal para instituições de serviços financeiros atenderem aos requisitos de autenticação e otimizarem as experiências do usuário. Com uma variedade de opções disponíveis para implantação e configuração, as soluções da Entersekt são totalmente personalizáveis em todos os canais e dispositivos. Um histórico sólido de mais de dez anos trabalhando com as principais instituições de serviços financeiros nos Estados Unidos, Europa e África, combinado com várias inovações de segurança patenteadas, estabeleceu a Entersekt como líder global do setor em autenticação. Apoiada por empresas como a Accel-KKR, com sede no Vale do Silício, uma das maiores empresas de capitais privados do mundo, a Entersekt continua expandindo sua presença em regiões importantes. Para mais informações, visite entersekt.com.

