China diz que recuperação econômica será 'tortuosa' e que críticas ocidentais são exageradas

O governo da China afirmou nesta quarta-feira (16) que a recuperação após a pandemia será "tortuosa", mas insistiu que as críticas da imprensa e dos políticos ocidentais são exageradas e que o tempo vai demonstrar que "estão equivocados".

A declaração do porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, aconteceu após a divulgação de uma série de indicadores que aumentaram os temores sobre a recuperação da economia chinesa e de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmar que os crescentes problemas do país constituem uma "bomba-relógio".

"A recuperação econômica da China vai registrar ondas e será um processo tortuoso que inevitavelmente enfrentará dificuldades e problemas", afirmou Wenbin.