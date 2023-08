Chefe da ONU pede envio urgente de força internacional ao Haiti

O chefe da ONU pediu o envio urgente de uma força multinacional ao Haiti, formada por policiais e militares para combater as gangues armadas que assolam o país caribenho, em carta endereçada ao Conselho de Segurança divulgada nesta quarta-feira (16).

No documento de 12 páginas consultado pela AFP, o secretário-geral da ONU, António Guterres, insistiu em seu chamado "aos Estados-membros para que destaquem uma força multinacional não pertencente às Nações Unidas, composta por forças especiais de polícia e unidades militares de apoio".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guterres defende que esta força atue de modo bilateral em cooperação com o governo do Haiti e conta com o aval do Conselho de Segurança.