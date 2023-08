Campeonato Alemão volta com Bayern de Kane como time a ser batido

Depois de conquistar o Campeonato Alemão da temporada passada no desespero dos minutos finais da última rodada, o Bayern de Munique, vencedor das últimas 11 edições do torneio, espera uma campanha mais tranquila em 2023/2024, reforçado no ataque com uma grande estrela: o inglês Harry Kane.

Os torcedores do Bayern se sentiam órfãos de um artilheiro desde a saída do polonês Robert Lewandowski para o Barcelona, no ano passado. Por isso, a chegada de Kane é uma injeção de ânimo para a nova temporada da Bundesliga, que começa nesta sexta-feira (18).

Essa movimentação não é comum para o Bayern, que bateu o recorde de valor pago por uma contratação: 100 milhões de euros (R$ 544 milhões na cotação atual).