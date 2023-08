Campeão depois de 33 anos, Napoli quer manter sucesso de Spalletti na 'era Rudi Garcia'

Garcia volta ao futebol europeu depois de uma experiência de dez meses no Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Apesar do 'Scudetto', Spalletti preferiu deixar o clube e o novo treinador é o francês Rudi Garcia, que vai estrear no sábado contra o Frosinone.

O técnico de 59 anos conhece bem o futebol italiano graças a sua passagem pela Roma, time que comandou na Liga dos Campeões em 2014 e 2015.

Assim como Spalletti, ele é conhecido por ser carismático, mas seus últimos títulos como treinador já têm 12 anos, quando conquistou a Copa da França e o Campeonato Francês com o Lille.

Desde então, o mais próximo que esteve de levantar um troféu foi com o Olympique de Marselha, na Liga Europa de 2018, e com o Lyon, na Copa da Liga Francesa dois anos depois.

A favor do Napoli conta a permanência dos principais jogadores na campanha do título na temporada passada, começando pelo atacante nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do time, que provavelmente renovará seu contrato até 2026.