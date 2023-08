Cabo Verde: 40 migrantes são resgatados em barco que partiu há mais de um mês do Senegal

Cerca de 40 migrantes foram resgatados na costa de Cabo Verde em uma embarcação na qual também foram encontrados vários corpos sem vida, informaram as autoridades nesta terça-feira, 15. Os migrantes estavam em uma espécie de canoa, que partiu do Senegal há um mês com cerca de 100 passageiros.

O barco foi detectado na segunda-feira (14) a cerca 280 quilômetros da ilha de Sal por uma embarcação de pesca espanhola, que alertou as autoridades de Cabo Verde, segundo a polícia. Foram encontrados no barco cerca de 40 sobreviventes e vários corpos, embora as fontes divirjam sobre o número. Um membro da Guarda Costeira disse que o número total entre sobreviventes e falecidos era de 48, e o necrotério local indicou que havia recebido sete corpos.

Uma autoridade de Saúde de Sal, José Rui Moreira, disse, por sua vez, que havia 38 sobreviventes, dos quais sete tiveram que ser hospitalizados. As autoridades temem que diversos passageiros tenham morrido no mar.