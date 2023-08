Biden viajará ao Havaí, onde incêndios provocam mais de 100 mortes

O presidente Joe Biden viajará ao Havaí na próxima semana para se reunir com sobreviventes e socorristas que ainda procuram vítimas dos incêndios que arrasaram o arquipélago e mataram mais de 100 pessoas. O incêndio, que destruiu a histórica cidade de Lahaina, em Maui, é o mais mortal nos Estados Unidos em mais de um século. O governador do arquipélago, Josh Green, alertou que o número de mortos pode "dobrar". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As autoridades do condado de Maui anunciaram na terça-feira à noite o balanço atualizado de 106 vítimas fatais. Dois mexicanos morreram nos incêndios, informou a chancelaria do país latino-americano.

Até o momento, apenas 25% da área afetada em Lahaina, no litoral oeste da ilha de Maui, foi rastreada por cães farejadores treinados para missões de busca por corpos, segundo Green. Um necrotério provisório, com vários contêineres refrigerados instalados ao redor da ilha, foi criado pelas autoridades, que também convocaram funcionários do Departamento de Saúde para tentar agilizar o complicado processo de identificação das vítimas. Biden e sua esposa, Jill, se reunirão na próxima segunda-feira em Maui "com socorristas, sobreviventes e autoridades federais, estaduais e municipais", anunciou a Casa Branca em um comunicado. "Estou comprometido em apoiar o povo do Havaí em tudo o que precisar enquanto se recupera deste desastre", disse o presidente na rede social X, antes chamada Twitter. O processo para identificar as vítimas avança lentamente. As autoridades coletaram amostras de DNA de 41 pessoas com parentes desaparecidos na tragédia. Apenas cinco mortos foram identificados até o momento.

Funcionários do condado de Maui divulgaram dois nomes de vítimas fatais depois que as famílias foram notificadas. Centenas de pessoas ainda são consideradas desaparecidas, mas o número diminui à medida que os sistemas de comunicação são restabelecidos na ilha. Em Lahaina, que tinha 12.000 habitantes antes da tragédia, mais de 2.000 edifícios foram destruídos.

O presidente Biden assinou uma declaração de catástrofe natural para permitir a liberação de recursos às equipes de emergência e reconstrução. A gestão da crise foi muito criticada e vários moradores afirmaram que se sentiram abandonados pelas autoridades.