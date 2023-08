Autoridade eleitoral do Equador abre caminho para candidatura do substituto de presidenciável assassinado

A autoridade eleitoral do Equador abriu o caminho para as aspirações presidenciais de Christian Zurita, o substituto do líder político assassinado, ao rejeitar um recurso apresentado pela força esquerdista do ex-presidente Rafael Correa para impedir a candidatura de Zurita.

O correísmo alegou que Zurita aparecia inscrito pelo partido de centro-direita Renovación Total (Renovação Total, Reto) e não pelo Construye (Construir), que dá o aval presidencial, por isso estaria incorrendo em dupla militância.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zurita argumentou que um documento que o vinculava ao Reto era falso, por isso pediu ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a cassação de sua validade para o primeiro turno de domingo.