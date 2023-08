Ataques no Danúbio mostram que Putin 'não se preocupa com segurança alimentar', diz EUA

Os ataques russos a infraestruturas ucranianas no Rio Danúbio demonstram que o presidente Vladimir Putin "não se importa" com o fornecimento de alimentos aos países em desenvolvimento, afirmou, nesta quarta-feira (16), o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel.

"É inaceitável. Putin simplesmente não se importa com a segurança alimentar mundial", disse Patel a jornalistas.

Nesta quarta-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de atacar, com o uso de drones, um porto às margens do Rio Danúbio na região de Odessa (sul), onde vários armazéns foram danificados.