Arévalo mantém vantagem em pesquisas para segundo turno na Guatemala

Um estudo anterior das mesmas entidades e divulgado em 2 de agosto dava 43% a Arévalo, que surpreendeu no primeiro turno das eleições sem estar nas primeiras posições nas pesquisas anteriores ao pleito, enquanto Torres aparecia com 28%.

A pesquisa, realizada em conjunto pelo CID Gallup e a Fundação Liberdade e Desenvolvimento, também mostra que, considerando apenas os votos válidos (sem os nulos e em branco), Arévalo tem 61% da preferência do eleitorado contra 39% de Torres.

O candidato Bernardo Arévalo segue dominando as intenções de voto para o segundo turno presidencial de domingo na Guatemala com 50% contra 32% da ex-primeira-dama Sandra Torres, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (16).

Além disso, 13% dos consultados declararam que não votariam em nenhum dos dois candidatos social-democratas, enquanto 5% pretendem anular o voto.

No primeiro turno de 25 de junho, houve 17,38% de votos anulados, maior do que a porcentagem de qualquer candidato. Torres obteve 15,86% e Arévalo 11,77%, segundo dados oficiais.

Por outro lado, a pesquisa também indicou que 32% consideram que o filho do presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) pode melhorar a situação do país, contra 20% que avaliam que Torres poderia conseguir isso.

A pesquisa foi realizada entre 4 e 13 de agosto com 1.819 entrevistas presidenciais em todo o país com uma margem de erro de 2,8%.

A corrida eleitoral foi sacudida por ações do Ministério Público guatemalteco contra o Semilla, partido de Arévalo, que fez com que a participação do político fosse posta à prova por supostamente ter cometido irregularidades em seu partido em 2017.

O vencedor do segundo turno substituirá na Presidência o direitista Alejandro Giammattei e assumirá em 14 de janeiro de 2024 um mandato de quatro anos.