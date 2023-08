Alcaraz sofre mas avança em Cincinatti

O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, sofreu para derrotar o australiano Jordan Thompson por 2-1, com parciais de 7-5, 4-6, 6-3, e superar a segunda rodada do Masters 1000 de Cincinatti.

Em uma batalha que entrou pela madrugada de quarta-feira, Alcaraz precisou de 2 horas e 48 minutos para superar o número 50 do ranking mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espanhol luta pelo sétimo título na temporada.