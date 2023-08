Zagueiro senegalês Abdou Diallo deixa PSG e assina com Al-Arabi, do Catar

O zagueiro senegalês Abdou Diallo, do Paris Saint-Germain, fechou um contrato com o Al-Arabi SC, do Catar, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira (15).

Diallo, de 27 anos, assinou pelas próximas três temporadas, com mais uma opcional, informou o clube catari em suas redes sociais. O valor da transferência não foi indicado até o momento.

O zagueiro havia chegado a Paris vindo do alemão Borussia Dortmund em 2019. No total, disputou 75 partidas pelo clube francês, e conquistou sete títulos.