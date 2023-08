Turistas são resgatados na Indonésia após ficarem desaparecidos no mar por dois dias

Elliot Foote, sua parceira Steph Weisse e os amigos Will Teagle e Jordan Short, junto com os três indonésios, estavam em um barco nas águas ao redor das ilhas Sarang Alu e Banyak. Eles faziam parte de um grupo de 12 australianos e cinco indonésios em dois barcos que viajavam para a Ilha de Pinang, destino conhecido por sua praia deserta e boas ondas para o surfe.

Peter Foote, pai de Elliot Foote, que viajou para a Indonésia para comemorar seu aniversário de 30 anos com amigos, disse que recebeu uma mensagem de texto de seu filho dizendo que está bem. "Ele disse: 'ei, pai, Elliot aqui. Eu estou vivo. Seguro agora. Amo você. Conversamos depois'", disse Peter Foote em entrevista coletiva em Sydney nesta terça-feira, 15. "É ótimo, é uma boa notícia. Vou ter que falar com ele e quero ver como ele está. É tudo de bom."

Os barcos deixaram a ilha de Nias, que fica a cerca de 150 quilômetros da ilha indonésia de Sumatra, na tarde de domingo e enfrentaram mau tempo com chuvas muito fortes durante a viagem. Dez deles decidiram ficar e se abrigar na ilha de Sarang Alu, enquanto os outros continuaram a viagem. O resort na Ilha Pinang informou posteriormente à agência que o barco com dez passageiros havia chegado com segurança no final da noite de domingo, mas o barco que havia partido antes não havia sido visto.

Peter Foote foi informado de que seu filho havia remado sua prancha de surfe até uma ilha para dar o alarme sobre o que estava ocorrendo, e que outros três australianos foram encontrados agarrados a suas pranchas no mar. Não ficou claro como os dois indonésios sobreviveram. Os seis foram resgatados e levados para assistência médica na ilha de Pinang. Fonte: Associated Press.