Trump é indiciado de novo enquanto Biden foca na economia

Biden, que aos 80 anos busca um segundo mandato, planeja visitar uma planta que está sobrecarregada com pedidos de turbinas eólicas e começando a fabricar estações de recarga para carros elétricos. O objetivo é criar 100 postos de trabalho em um estado que será crucial nas eleições presidenciais do próximo ano.

Nesta terça-feira (15), dia seguinte ao quarto indiciamento do magnata republicano, Biden viajou para Wisconsin (norte) para celebrar sua política econômica e social.

Donald Trump acumula indiciamentos e Joe Biden, fábricas de turbinas eólicas, empregos criados e investimentos. No entanto, acima de tudo, o presidente democrata evita comentar os problemas judiciais de seu antecessor e grande rival republicano.

A disputa está se moldando como uma revanche da de 2020, na qual os dois se enfrentaram, Biden venceu e Trump nunca aceitou sua derrota.

Essa recusa levou ao indiciamento anunciado na segunda-feira na Geórgia, onde um promotor o acusa, junto com outras 18 pessoas, de tentar alterar o resultado das urnas neste estado do sul.

Não surpreende que Joe Biden mantenha silêncio sobre o assunto. Pelo menos, essa tem sido a estratégia que ele adotou desde a primeira das quatro acusações contra seu rival, em Nova York, por pagamentos suspeitos a uma atriz pornô.

O presidente dos Estados Unidos compreende que os republicanos, que o acusam de usar a Justiça contra Donald Trump, aproveitariam qualquer mínimo comentário.

O democrata já é naturalmente relutante em falar com jornalistas, mas desde o início do verão ele os evita ainda mais.

Ficaram para trás as breves sessões de perguntas e respostas ao pé do avião ou durante um passeio de bicicleta. Biden se limita a discursos preparados sobre suas principais iniciativas de investimento, em particular sobre a Lei de Redução da Inflação (IRA), assinada em 16 de agosto de 2022.