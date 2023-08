Tempestade tropical Lan atinge oeste do Japão

As chuvas "já superaram as precipitações mensais médias para o mês de agosto em algumas zonas", especialmente nas regiões do centro e do oeste, afirmou a JMA na rede social X (antes Twitter).

Em Kioto, parte de uma ponte pênsil sobre um rio foi danificada.

O serviço de trens de alta velocidade entre Nagoya (centro) e Okayama (oeste) foi interrompido, assim como o tráfego em outras linhas ferroviárias.

A tempestade também impactou o tráfego aéreo, com centenas de voos cancelados. Cerca de 650 pessoas foram obrigadas a dormir no aeroporto internacional de Kansai, situado em uma ilha artificial na baía de Osaka, depois que o acesso à rodovia foi bloqueado pelas condições meteorológicas, informou a agência japonesa Kyodo.

Autoridades de algumas zonas do oeste do país, especialmente Wakayama, Kioto e Nara, recomendaram evacuar as regiões.