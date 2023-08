Santiago Peña, o jovem economista em busca de sua própria identidade para a presidência do Paraguai

Sorridente e amável, Santiago Peña, um economista de direita de 44 anos, assumiu nesta terça-feira (15) como presidente do Paraguai com o desafio de deixar sua marca e tirar de si a imagem de um mero pupilo do ex-presidente Horacio Cartes (2013-18).

Peña, o governante mais jovem da era democrática do Paraguai, chegou à presidência sob a forte influência de Cartes, um político veterano de 68 anos que também é um rico empresário do ramo do tabaco e que incluído em uma lista de sanções pelos Estados Unidos como "significativamente corrupto".

Alto e de porte atlético, este ex-jogador de rúgbi é considerado um tecnocrata com uma brilhante carreira acadêmica, mas com pouca experiência na política.