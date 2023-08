Russos podem decidir não participar dos Jogos Olímpicos, diz ministro ucraniano

Desde o início da invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, o Comitê Olímpico Internacional (COI) impôs sanções esportivas a Moscou e seu aliado Minsk, mas no início do ano, recuou em sua decisão, permitindo que atletas russos e bielorrussos participassem das competições classificatórias sob bandeira neutra, o que gerou muitas críticas de países que apoiam a Ucrânia.

"Se os atletas russos participarem dos Jogos Olímpicos, os propagandistas russos tentarão transformar essa celebração do esporte em uma celebração da propaganda, assim como Hitler fez", declarou Gutzeit, referindo-se à organização dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim pela Alemanha nazista.

Em resposta, a Ucrânia inicialmente proibiu seus atletas de participar de competições em que russos e bielorrussos competissem, com exceção do tênis.

No entanto, o governo ucraniano mudou de posição e retirou essa proibição no mês passado.

"Acredito que o COI não permitirá que os agressores participem", disse Gutzeit confiante, enquanto o COI ainda deve decidir sobre a participação de russos e bielorrussos sob bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto do ano que vem.

"A bola está agora com o COI e as federações esportivas internacionais", declarou. "Acredito que eles continuarão do lado certo da história e impedirão que os agressores participem dos Jogos".

Gutzeit destaca que se os atletas russos forem autorizados a participar, a Ucrânia poderia boicotar os Jogos de Paris e ser seguida por outros países, como os Estados Bálticos ou a Polônia.

"Também não excluo a possibilidade de os russos fazerem um 'ato de boa vontade' desistindo de participar" dos Jogos Olímpicos de Paris, avaliou.