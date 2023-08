Rússia lança rublo digital para limitar impacto de sanções

A Rússia lançou uma fase de ensaio, nesta terça-feira (15), para criar um rublo digital baseado na tecnologia blockchain, com o objetivo de limitar o impacto de longo prazo das sanções internacionais.

"O VTB se tornou o primeiro banco a testar com sucesso as transações com rublos digitais em seu aplicativo móvel", disse o segundo maior banco da Rússia em comunicado.

O Banco Central da Rússia (BCR) havia anunciado, na semana passada, que 12 bancos e 600 indivíduos estavam testando essa "fase de ensaio". No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país.