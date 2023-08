Produção de vinhos abre caminho no Cerrado

No planalto central do país, novos produtores apostam em transformar a região do Cerrado em um novo polo vinícola, apoiados por uma técnica de produção desenvolvida nos anos 2000 por pesquisadores brasileiros.

Há uma janela para o cultivo de uvas finas destinadas ao vinho no centro-oeste do Brasil, coração do agronegócio com predominância de áreas de produção de soja, milho e pecuária de corte, avalia Barcelo.

Este enólogo de cabelos grisalhos encontrou condições "excepcionais" que todo produtor vitivinícola sonha: um terreno em altitude, clima seco e uma diferença de até 15 graus entre a temperatura de dia e de noite no inverno, o período de maturação da fruta.

"Esta vitivinicultura é diferente ao que se vê no [resto do] mundo", explica à AFP, destacando o "frescor" e a complexidade do aroma dos vinhos do planalto central, de costas para uma fileira de parreiras de Syrah.

A produção de uvas no Distrito Federal é recente, com uma dezena de produtores dedicados à atividade nos últimos anos, segundo a Emater, empresa regional de extensão rural.