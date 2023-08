Petrobras anuncia aumentos pela primeira vez desde mudança na política de preços

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (15), um aumento de preços para as distribuidoras pela primeira vez desde maio, quando a empresa mudou sua política de preços, antes atrelados às cotações internacionais, conforme desejo do presidente Lula.

Enquanto isso, o diesel vai ficar 0,78 real mais caro (+25,83%), custando 3,80 reais o litro.

A Petrobras destacou, contudo, que o preço de venda no atacado diminuiu R$ 0,15 por litro em um ano no caso da gasolina e R$ 0,69 no do diesel.

A petroleira destacou que "busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar".

Teoricamente, este era o objetivo da mudança da política de preços, anunciada há três meses: evitar altas pronunciadas para os consumidores quando a cotação do petróleo subir nos mercados, como aconteceu durante os últimos anos do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

O mecanismo, implementado desde 2016, consistia em manter a paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados com o mercado internacional e a evolução do dólar.

Contrário a esta prática, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, desde a campanha presidencial, em 2022, "abrasileirar" os preços da companhia que, segundo ele, buscava satisfazer os acionistas em detrimento do povo brasileiro.