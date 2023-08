EUA HAVAÍ INCÊNDIOS: Incêndio no Havaí deixa 99 mortos, mas autoridades alertam para aumento do balanço

WASHINGTON:

Quais são as acusações contra Trump?

A acusação de Donald Trump na segunda-feira (14) por ter tentado alterar o resultado da eleição presidencial de 2020 na Geórgia é o mais recente de uma série de problemas legais que se abatem sobre o ex-presidente republicano.

=== EUA HAVAÍ INCÊNDIOS ===

KAHULUI:

Incêndio no Havaí deixa 99 mortos mas autoridades temem número muito maior

O balanço de mortos no incêndio no Havaí, o mais letal ocorrido nos Estados Unidos em mais de um século, subiu para 99, mas o número pode "dobrar" durante a semana, alertaram as autoridades, muito criticadas por sua gestão.

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

LVIV:

Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia

Ao menos três pessoas morreram em uma nova onda de bombardeios russos nesta terça terça-feira (15) contra oito regiões da Ucrânia, no momento em que Moscou acredita que os recursos do Exército de Kiev estão "quase esgotados".

KHARKIV:

A dor dos refugiados ucranianos que retornaram a Kharkiv

Enquanto recolhe pedaços de metal perto da cama elástica de sua filha, Tatiana Filipova relembra o bombardeio russo com drones em seu bairro de Kharkiv (nordeste da Ucrânia), para onde voltou após fugir no início da guerra.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Correísmo: a fórmula de González para recuperar a paz no Equador

Para restabelecer a paz em um dos países mais violentos das Américas, a candidata à presidencia Luisa González conhece apenas uma receita: o retorno ao poder no Equador das forças socialistas do ex-presidente Rafael Correa, seu padrinho político.

-- EUROPA

MADRI:

Nova legislatura na Espanha começa sob total incerteza

Pouco mais de três semanas depois de as eleições parlamentares não terem alcançado uma maioria, a nova legislatura na Espanha começa na quinta-feira (17) em meio à incerteza e ao risco de novas eleições dentro de alguns meses.

MOSCOU:

Incêndio em posto de gasolina deixa 35 mortos no Cáucaso russo

Ao menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma explosão na segunda-feira à noite em um posto de gasolina no Daguestão, região do Cáucaso russo, informaram as autoridades locais nesta terça-feira.

-- ÁSIA

CABUL:

Governo Talibã comemora dois anos de 'conquista' do poder no Afeganistão

O governo Talibã do Afeganistão celebra nesta terça-feira (15), declarado feriado, o segundo aniversário de seu retorno ao poder, com vários eventos e uma declaração que elogia sua volta ao comando do país.

NOVA YORK:

Jovens afegãs pedem apoio internacional para estudar em seu país

Desde que retornaram ao poder no Afeganistão há dois anos, os talibãs proibiram o acesso de mais de um milhão de mulheres e jovens afegãs ao ensino médio e universidades. Uma delas é Somaya Faruqi, a capitã de uma equipe feminina de robótica, que precisou emigrar para realizar seu sonho de infância: estudar engenharia.

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Comandantes militares da África Ocidental discutirão a crise no Níger esta semana

Os comandantes militares dos países da África Ocidental se reunirão na quinta-feira e sexta-feira (17 e 18) em Gana para discutir uma possível intervenção armada no Níger, onde um golpe de Estado derrubou o presidente Mohamed Bazoum no final de julho, afirmaram fontes da região nesta terça-feira (15).

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

AUCKLAND:

Espanha vence Suécia (2-1) e vai à final da Copa feminina

A Espanha chegou pela primeira vez na história à final da Copa do Mundo feminina, ao vencer a Suécia por 2 a 1 nesta terça-feira (15), em Auckland (Nova Zelândia).

-- FUTEBOL EUROPEU

ROMA:

Mancini dá sua versão sobre saída da seleção italiana, que negocia com Spaletti

Dois dias depois de deixar o comando da seleção da Itália, Roberto Mancini deu sua versão sobre seu pedido de demissão e fez críticas via imprensa à Federação Italiana de Futebol (FIGC), que negocia com o ex-técnico do Napoli Luciano Spalletti para assumir o cargo.

