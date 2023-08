Para EUA, acordo armamentístico Rússia-Coreia do Norte violaria resoluções da ONU

Patel destacou que a Rússia dependia de países como a Coreia do Norte e o Irã, duas das nações mais condenadas ao ostracismo no mundo, para apoiar sua "guerra de agressão" contra a Ucrânia, que Moscou invadiu em 24 de fevereiro de 2022.

"Sem dúvida, qualquer tipo de cooperação de segurança ou acordo sobre armas entre Coreia do Norte e Rússia violaria uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU", disse Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado, à imprensa.

Os Estados Unidos disseram, nesta terça-feira (15), que a Rússia violaria resoluções da ONU se chegasse a um acordo armamentístico com a Coreia do Norte, depois que os líderes dos dois países falaram em aumentar a cooperação bilateral.

Nesse sentido, Pavel afirmou: "nossa informação indica que a Rússia está buscando aumentar esse tipo de cooperação militar" com os norte-coreanos.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, falaram em estreitar os laços em mensagens trocadas nesta terça-feira por ocasião do Dia da Libertação Nacional da Coreia do Norte.

As declarações ocorreram após uma visita a Pyongyang do ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu.

Kim "enfatizou a necessidade de continuar o desenvolvimento da cooperação estratégica e tática entre os dois países no campo da segurança e da defesa", segundo uma mensagem do ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, citado por agências de notícias russas.

As promessas de uma maior cooperação ocorrem no âmbito de uma reunião entre líderes de Coreia do Sul, EUA e Japão, que será realizada na quinta-feira em Washington, com o objetivo de fortalecer sua cooperação na questão da segurança contra uma Coreia do Norte cada vez mais ameaçadora.