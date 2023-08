Olympique de Marselha é eliminado nos pênaltis pelo Panathinaikos na 3ª pré-eliminatória da Champions

O Olympique de Marselha foi eliminado nesta terça-feira (15) de forma dramática na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao ser derrotado na disputa de pênaltis no jogo de volta, na França, pelo grego Panathinaikos.

Depois de perder por 1 a 0 na Grécia, o time comandado pelo técnico espanhol Marcelino venceu por 2 a 1 nesta terça, com dois gols do novo reforço Pierre-Emerick Aubameyang. Ele abriu o placar logo aos 2 minutos e ampliou nos acréscimos da primeira etapa (45+1').

Mas um gol dos visitantes nos descontos levou a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis, onde o goleiro espanhol do Marselha, Rubén Blanco, que havia entrado no lugar do compatriota Pau López especialmente para essa disputa, não conseguiu evitar a eliminação.