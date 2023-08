Neymar e PSG, um divórcio consumado

"É sempre difícil dizer adeus a um jogador tão excepcional como Neymar, um dos melhores do mundo", afirmou Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, em comunicado publicado no site do clube da capital francesa.

O anúncio da transferência foi feito pelo clube saudita em um vídeo na rede social X, antigo Twitter. "Estou aqui na Arábia Saudita, sou do Al-Hilal", declarou em inglês o brasileiro de 31 anos, vestido com a camisa azul do novo time.

Depois de seis anos marcados por altos e baixos no PSG, Neymar encerra sua aventura parisiense e parte rumo ao Al-Hilal no milionário futebol saudita, onde já estão outros astros como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané.

Mas o ex-jogador do Santos, que formou um ataque dos sonhos no Barcelona ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, conquistando a Liga dos Campeões em 2015, só respondeu muito esporadicamente a todas as expectativas depositadas nele pelos dirigentes do PSG.

No aspecto puramente esportivo, a era Neymar é vista como uma decepção. Feridos no orgulho após a "revanche" contra o Barça no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017, PSG e Catar acreditaram ter dado um grande golpe na mesa ao assinar no verão europeu seguinte com o craque da seleção brasileira e Kylian Mbappé.

A situação de Neymar não pode ser totalmente dissociada daquela de Kylian Mbappé, que havia colocado a saída do brasileiro como condição para renovar em 2022. A saída de Neymar para a Arábia Saudita ocorre em um momento em que Mbappé inicia uma reconciliação com o PSG após uma longa briga sobre sua situação contratual.

Com 118 gols e 70 assistências em 173 partidas contando todas as competições, suas estatísticas estão longe de serem ruins, mas 'Ney' não conseguiu levar o PSG a seu primeiro título da Liga dos Campeões, perdendo a final para o Bayern de Munique em 2020.

A verdade é que a união entre o talentoso atacante e a torcida parisiense nunca funcionou completamente. Em 2019, apenas dois anos após a sua chegada, Neymar quis deixar o time da capital francesa e voltar ao Barcelona, mas os dirigentes do PSG vetaram essa opção, antes de acabar por renovar o contrato até 2027.

A situação de Neymar mudou no ano passado, com o aumento do poder de Mbappé dentro do clube e a nomeação de Luis Campos como conselheiro esportivo. Desde então, o PSG abriu as portas para sua saída, que até agora não havia se concretizado devido ao salário exorbitante do brasileiro, avaliado em 30 milhões de euros (R$ 163 milhões pela cotação atual) brutos por ano.

Uma nova lesão no tornozelo do brasileiro e a operação sofrida em março passado reforçaram a posição do Paris Saint-Germain de querer se separar do atacante, apesar da excelente primeira metade da temporada 2022-2023.

Depois de uma temporada que só foi salva por ter conquistado o 11º título de campeão francês, o PSG está decidido a renovar o seu plantel, como comprova o caso de Marco Verratti, um jogador de história no PSG na 'era catari' do clube e perto de sair por empréstimo.

Neymar também começou a gostar da ideia de uma possível transferência depois de ser alvo de 'ultras' parisienses, alguns dos quais se manifestaram em frente à sua casa em Bougival em maio passado. Um episódio que o chocou profundamente e que o levou ao divórcio com o PSG.

