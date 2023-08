Manchester City e Sevilla disputam na Grécia final da Supercopa da Europa

O veterano capitão Jesús Navas, de 37 anos e ex-jogador do City, liderou sua equipe em uma campanha em que eliminou Manchester United e Juventus no caminho para a final, na qual derrotou a Roma de José Mourinho.

"Quando você vê um time do Mendilibar jogar, pode reconhecer sua influência", diz Guardiola. "Eles avançam rápido, passam rapidamente para as laterais, fazem muitos cruzamentos, entram na área adversária com facilidade e são agressivos e chegam imediatamente na bola".

Mesmo sem Ruben Dias e Bernardo Silva, também indisponíveis para esta partida, o elenco do City continua formidável, graças aos reforços croatas Josko Gvadiol e Mateo Kovacic, ao eficiente Julián Álvarez e ao líder no ataque, Erling Haaland.

O treinador catalão se mostra cauteloso com o Sevilla, que estreou com uma derrota no campeonato espanhol (2-1 contra o Valencia) mas que terá em mente continuar a conquista de mais um troféu, superando as expectativas.

Para Guardiola, a visita ao estádio Karaiskakis, no Pireu, é a chance de atingir uma marca. Em caso de vitória e depois dos títulos em 2009 e 2011 com o Barcelona e em 2013 com o Bayern de Munique, poderá alcançar o italiano Carlo Ancelotti como o treinador com mais Supercopas europeias.

"É uma partida que não tem nada a ver com todas as que já disputei contra Guardiola, eu em algumas equipes e ele em outras. Não havíamos disputado nenhuma final até agora, estamos aqui, podemos vencê-los, temos essa esperança", afirmou o basco Mendilibar.