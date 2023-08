Lesões, insultos e gols: os altos e baixos de Neymar no PSG

O PSG apresenta seu novo astro, contratado junto ao Barcelona pelo valor recorde de 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões na cotação da época), em 14 de agosto de 2017 em Guingamp. Com um gol e uma assistência, Neymar começa brilhando.

Neymar viveu várias vidas no Paris Saint-Germain: decisivo, frágil, rebelde, ora alegre, ora revoltado, o atacante brasileiro precisou de um tempo para se ajustar ao clube da capital francesa, de onde agora parte rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Eu me sinto em casa por causa dos meus companheiros. Todos, não só os brasileiros, me deixaram à vontade e tranquilo. Parece que estou há um bom tempo", afirmou a nova atração do campeonato francês.

O "pênaltigate", em que se envolveu com o uruguaio Edinson Cavani no início da temporada, para saber qual dos dois cobraria as penalidades máximas é o primeiro momento de tensão em sua carreira em Paris.

Mas não é nada comparado ao que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2018, durante uma partida da Copa da França contra o Olympique de Marselha: 'Ney' machucou o pé direito, uma fissura no quinto metatarso. Esse foi o prelúdio de uma temporada fracassada, com a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e o início de uma longa série de lesões para o atacante brasileiro.

Em 23 de janeiro de 2019, Neymar se lesiona novamente: após uma série de choques com Moataz Zemzemi, jogador do Strasbourg em partida da Copa da França, volta a sentir dores no pé direito.