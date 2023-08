Homem é preso no Paquistão ao cavar cova após matar esposa

Um homem paquistanês foi preso em Lahore (leste do Paquistão) acusado de assassinar sua esposa, de nacionalidade americana, após ser surpreendido pela polícia ao lado do corpo, enquanto cavava uma cova no meio da noite.

Kazim Kamal Khan confessou o assassinato de Diana Christo Khan no sábado, anunciou a polícia nesta terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Recebemos um telefonema de um coveiro sobre um homem que chegou ao cemitério e estava tentando enterrar um corpo sem mortalha ou rito fúnebre", disse à AFP o oficial que o prendeu, Muhamad Nadim.