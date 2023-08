Goleiro Kepa é apresentado oficialmente pelo Real Madrid

O Real Madrid apresentou oficialmente nesta terça-feira (15) o goleiro Kepa Arrizabalaga, contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Chelsea para substituir o lesionado Thibaut Courtois.

"É um dos dias mais importantes e especiais da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz e orgulhoso em fazer parte do Real Madrid", disse o goleiro entrevista coletiva.

"Espero que seja uma grande etapa e que possamos conseguir muitos títulos e fazer história do Real Madrid ainda maior", acrescentou Kepa, que lembrou das lesões de Courtois, do zagueiro brasileiro Éder Militão e do meia turco Arda Güler.