Fokina vence Etcheverry em Cincinnati; Bia Haddad é eliminada na estreia

O espanhol Alejandro Davidovich Fokina derrotou o argentino Tomás Etcheverry nesta terça-feira (15) pela primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, que ficou sem tenistas latino-americanos com o abandono do chileno Nicolás Jarry (no masculino), devido ao nascimento de seu segundo filho, e à eliminação da brasileira Beatriz Haddad Maia (no feminino). Davidovich Fokina, semifinalista do Masters 1000 de Toronto na semana passada, enfrentará Novak Djokovic na próxima fase, na volta do sérvio aos Estados Unidos após dois anos de ausência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta terça, Davidovich Fokina, número 23 do ranking da ATP, eliminou Etcheverry (31º) com parciais de 6-3 e 6-3 em uma hora e 18 minutos de jogo.

Etcheverry seguiu assim o mesmo caminho do compatriota Francisco Cerúndolo, eliminado na segunda-feira pelo sérvio Dusan Lajovic, neste torneio que serve de prelúdio para o US Open (28 de agosto a 10 de setembro), o último Grand Slam do ano. Enquanto isso, o sérvio Djokovic estreou nesta terça nas duplas ao lado do compatriota Nikola Cacic, mas os dois foram derrotados pela dupla formada pelo britânico Jamie Murray e pelo neozelandês Michael Venus por 6-4 e 6-2. Já Nicolás Jarry, o único latino-americano classificado para a segunda fase entre os homens, teve que abandonar antes de seu duelo contra o australiano Alexei Popyrin para retornar ao Chile e acompanhar sua esposa no nascimento de seu segundo filho. "Voltarei ao US Open com ainda mais motivação para terminar o ano", disse Jarry, vencedor neste ano em Santiago e Genebra, em mensagem em sua conta no Instagram. Em outros jogos, o atual campeão de Cincinnati, o croata Borna Coric, venceu na estreia o americano Sebastian Korda por 7-6 (7/5) e 6-4, assim como o alemão Alexander Zverev e o americano Taylor Fritz.

A terça-feira terá ainda a estreia do espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, que vai tentar sua 50ª vitória na temporada, na qual conquistou seis títulos, incluindo seu primeiro em Wimbledon. Seu adversário será Jordan Thompson, número 55 da ATP, que tentará ser o primeiro australiano a vencer Alcaraz depois das tentativas fracassadas dos seus compatriotas Alex De Minaur, Thanasi Kokkinakis e Alexei Popyrin.

Após a inesperada eliminação nas quartas de final em Toronto, o jovem astro espanhol precisa chegar à final em Cincinnati para se apresentar como o líder do ranking no US Open. Em caso de vitória contra Thompson, nas oitavas de final, o espanhol terá a oportunidade de se vingar do americano Tommy Paul, seu algoz em Toronto e que venceu nesta rodada o sérvio Miomir Kecmanovic por 7-5 e 7-6 (7/2). No torneio feminino de Cincinnati, na categoria WTA 1000, a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki perdeu na estreia para a francesa Varvara Gracheva por 6-4 e 6-4.