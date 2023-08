Explosão na República Dominicana deixa ao menos 10 mortos

"Meus sentimentos de profundos pêsames aos (familiares) das 10 pessoas, homens, mulheres e crianças, reportadas como mortas até agora", disse o presidente ao lado de ministros em visita ao local do desastre.

Por volta das 15h10 locais (16h10 no horário de Brasília), uma grande explosão atingiu a área comercial de San Cristóbal, a 24 quilômetros de Santo Domingo.

"Estamos fazendo tudo que é humanamente possível (...) para investigar a situação dos 11 desaparecidos. Há cerca de 37 pessoas internadas com diferentes níveis de gravidade", acrescentou ele.

Após a explosão, um incêndio e uma gigantesca coluna de fumaça foram desencadeados.

Além de uma loja de ferragens onde a explosão teve origem, segundo a imprensa local, outros estabelecimentos comerciais foram afetados, como uma clínica veterinária e uma fábrica de plásticos, além de um edifício do Ministério Público.

Veículos foram queimados.

Cerca de 17 unidades do Corpo de Bombeiros atuam na área, onde as equipes de resgate continuam na busca incessante sob os escombros dos prédios destruídos.

"As janelas da casa se moveram com muita força e pensei que fosse um terremoto", contou uma testemunha ao jornal Listín Diario, que achou "que as janelas da casa iam quebrar".