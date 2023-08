Explosão na República Dominicana deixa 11 mortos e 10 desaparecidos

Uma forte explosão em uma área comercial perto de Santo Domingo deixou pelo menos 11 mortos no sul da República Dominicana, à medida que as autoridades continuavam, nesta terça-feira (15), as buscas por 10 pessoas desaparecidas.

O Centro de Operações de Emergência divulgou o novo balanço do acidente em San Cristobál, a 24 km de Santo Domingo, elevando o saldo de mortos para 11 pessoas, além de 59 feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A explosão ocorrida na segunda-feira por volta das 15h10 locais (16h10 no horário de Brasília) atingiu nove prédios e destruiu parcialmente outros quatro, segundo o balanço mais recente.